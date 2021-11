OTSEBLOGI | Monza MM-etapp: Evans kerkis uueks liidriks, Neuville võttis esimese katsevõidu

Hyundai sõitja Ott Tänak jääb perekondlikel põhjustel Monza rallist eemale. Tema asemel on Hyundai i20 WRC masina roolis Teemu Suninen . Hyundai WRC autot ohjavad Itaalias veel Thierry Neuville, Dani Sordo ja Oliver Solberg .

Toyota poolt on stardis tavapärane nelik ehk Sebastien Ogier, Elfyn Evans, Kalle Rovanperä ja Takamoto Katsuta. Ogier ja Evans heitlevad teatavasti sõitjate MM-tiitli nimel. Etapi eel on prantslase edu tiimikaaslase ees 17 punkti.