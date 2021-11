Johannes Bö sai loetud päevad enne hooaja avastarti ebameeldiva üllatuse

Mazet andis mõista, et see oli ka põhjuseks, miks Böd möödunud nädalavahetusel toimunud Sjusjöni laskesuusavõistluste stardis ei näinud. "Tal oli eelmisel nädalal paar päeva kestnud palavik, kuid treeninglaager, mis haigusele eelnes, läks väga hästi."

Prantslane sellest ise siiski liiga suurt numbrit teha ei soovinud. "On tõsi, et külmetus jättis Johannese hooaja avastardist eemale, aga erinevalt temast ei ole ma muretsejatüüp."

"Kõige rohkem avaldasid mulle muljet prantslased, eriti Emilien Jacquelin. Ma usun, et ta üllatas kõiki. Sarnaselt paljudele teistele hooaja eel viga saanud sportlastele, on ta võimsalt tagasi tulnud," vastas legendaarne treener küsimusele, kes konkurentidest on Mazet'le seni enam silma jäänud.