DELFI MEHHIKOS | Garbine Muguruza: kogu mu tiim on nüüd mõned tekiilad ära teeninud

"Tunnen suurt õnne ja kergendust, et suutsin turniiri, mille alguses ma raskustes olin, lõpetada hea mänguga. Nii-nii suure turniiri võitmine Ladina-Ameerikas, siin Mehhikos võitmine tähendab mulle väga-väga palju!" rääkis Muguruza pressikonverentsil.

"Olin turniiri alguses stressis, sest tahtsin siin hästi esineda. Mul oli raske grupp. Ma ei alustanud hästi. Aga ma püüdsin end maha rahustada ja endale öelda, et see oli su unistus, sa oled siin, sul on veel võimalus, seega ole mõnda aega tasa, lõpeta kaeblemine, lihtsalt võitle ning hoia kinni nendest väikestest võimalustest, mis sul võivad tekkida."

Järgmisel nädalal maailma edetabelis kolmandaks tõusev Muguruza lisas, et tänane võit lubab tal uuele aastale vastu minna suurepäraste emotsioonidega: "See paneb mind järgmise aasta eel väga heale edetabelikohale ja annab head energiat. See on selle pika aasta tasu. Mina ja mu tiim töötasime kõvasti. See näitab lihtsalt, et oleme kõike õigesti teinud."

Hispaanlaselt küsiti, kuidas ta nüüd turniirivõitu tähistada kavatseb.

"See on lihtne küsimus. Ma käisin turniiri alguses Tequilas. Käisime linnas, maitsesime... Ma teadsin, et pean seda tegema, sest kui ma võidan... Teen nalja! Me võtame siiski mõned tekiilad, lõbutseme ning vabastame end pingest, mille kütkes oleme olnud. Arvan, et kogu tiim on selle ära teeninud."