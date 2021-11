DELFI VIDEO MEHHIKOST | Kontaveit: kaotasin hooaja keskel juba usu, et võiksin kunagi esikümnesse jõuda

"Hooaja keskel, kui ma viis mängu järjest kaotasin, tundsin, et ma ei võida neid parimaid mängijaid maailmas. Ma ei kaotanud ka endast madalamatele mängijatele, aga ei võitnud neid kõige kõrgemaid tippe. See oli see, mida ma selles kõnes silmas pidasin. Mingil hetkel, kui ma Moskva turniiri olin võitnud, rääkisin oma inimestega ja jõudsin TOP10-sse, kes ütlesid, et nad teadsid seda alati, kuigi ma ise seda tõesti ei uskunud enam," rääkis Kontaveit.