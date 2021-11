Maailmarekordinaine Eliise Mikomägi: see pole veel päris kohale jõudnud

„Võistlus läks igati plaanipäraselt. Kükis ja lamades surumises ma isiklikke rekordeid seekord ei proovinud, kordasin pigem varasemaid tulemusi ja jätsin kolmandad katsed ära, et võimalikult palju jõudu just jõutõmbeks säästa. Eesmärk sooritada maailmarekord jõutõmbes ja Eurooopa rekord kogusummas sai täidetud ja ma olen selle üle üliväga õnnelik. Noorte jõutõmbe maailmarekord on minu jaoks siiani suurim saavutus: mõte, et selle tõesti ära tegin, pole tegelikult veel täiesti kohale jõudnudki,” ütles Mikomägi.