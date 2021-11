Meeles tuleb aga pidada, et juba alagrupivõidu kindlustanud eestlanna jaoks polnud selle kohtumises midagi suurt mängus, Muguruza pidi selle matši igal juhul võitma. Vastasel korral võinuks ta endale juba lennupileteid vaatama hakata.

"Motivatsioon on selles mängus teine. Anetil on võimalus panna võimas rasvane punkt hooajale ja sillutada sellega tee punasel vaibal järgmiseks hooajaks. Arvan, et ta on isegi näljasem kui Muguruza," arvas tenniseekspert ja Eesti Tennise Liidu juhatuse liige Toomas Kuum.