Prantsuse legend jääb raske vigastuse tõttu Pekingi olümpialt eemale

"Tal on vasaku küünarnuki, parema sääreluu ja parema pahkluu murd," teatas FFS oma pressiavalduses.

Theaux on osalenud kolmel eelmisel olümpial. 2015. aasta MM-il saavutas ta supersuurslaalomis pronksi. Theaux arvel on kolm MK-sarja võitu, poodiumile on ta jõudnud 13 korda.