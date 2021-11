Poja veredopingu afääri toetanud Andrus Veerpalu aitab universiaadil teist poega

Detsembris Šveitsis taliuniversiaadil osaleva Eesti suusakoondise määrdemeheks on registreeritud Andrus Veerpalu. Hoolimata sellest, et ta mõisteti 2019. aastal Seefeldi MM-il lahvatanud dopinguskandaali ühe tegelasena süüdi organiseeritud dopinguskeemis osalemises. Karistuseks määratud kaheaastane tegutsemiskeeld on lõppenud ja Eesti akadeemilise spordiliidu presidendi Ants Veetõusme arvates pole Veerpalu kasutamiseks ka eetilisi takistusi.