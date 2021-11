Ott Tänak rääkis lähituleviku plaanidest: praegu oluline täita kohustusi oma perekonna ees

Varasematest kommentaaridest on jäänud kõlama, et eestlane on uue auto suhtes pigem kriitiline. Betsafe’i blogis ütles Tänak, et väga head tööd on tehtud auto turvalisusega, aga sportlasena lootis ta näha kergemat ja mängulisemat autot. „Ekstra kaal muudab autod laisemaks, mistõttu mängulisus kindlasti väheneb. Lõpuks panevad insenerid need autod ikkagi kiiresti sõitma, selles ei pea kahtlema, aga see võtab veel aega.”