Kontaveit tõusis matšivõitude arvestuses maailmas esikohale, nüüd on võimalik korrata ka Barty tippmarki

Konataveit on 2021. aastal võitnud 48 kohtumist, millega ta tõusis samale pulgale tuneeslanna Ons Jabeuriga . Eestlannale annab eelise võiduprotsent: tal on kaotusi 16, Jabeuril 19.

Poolfinaalid on läinud suurepäraselt - Kontaveidi saldo on seitsmest seitse. Eestlannale täna alla jäänud Maria Sakkari poolfinaalid on aga läinud peaaegu vastupidiselt, sest kreeklannal on seitsme kaotuse kõrval ette näidata vaid üks võit.