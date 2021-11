DELFI MEHHIKOS | Pisarateni pettunud Maria Sakkari: pean enda kallal vaimselt tööd tegema

Sakkari pidas silmas, et ta ei suutnud kinni hoida kolmandas setis servimurdega kätte võidetud 3:2 edu, vaid kaotas järgmise servigeimi kohe nulliga. Kontaveit hoidis seejärel kindlalt enda pallingut ning pööras enda kasuks ka üle 12 minuti kestnud maratongeimi, millest sündis otsustav servimurre ja eestlanna 5:3 eduseis.

"Pettumus on suur. Mul olid ilmselgelt võimalused. Sellise kaotusega on raske leppida. Tegin murdega juhtides kaks korda sama vea. Nägin juba finišijoont ning siis läksid asjad allamäge," sõnas Sakkari pressikonverentsil.

"Ilmselgelt olen ma emotsionaalsem kui ma peaksin olema. See on olnud muidugi hea hooaeg. Kahju lihtsalt, et see täna niimoodi lõppes."

Sakkarit üritati ajakirjanike poolt lohutada küsimusega, kas mitmed rasked poolfinaali kaotused annavad talle lootust, et 2022. aasta tuleb tema jaoks õnnelikum.

"Tänan teid väga," ütles Sakkari, nutt kurgus. "Mul on sellest väga raske rääkida. Tänase otsustas ainult minu poolt kasutamata jäänud võimalus. Loomulikult on mul Aneti mängu ja isiksuse vastu suur austus. Ma olin täna lihtsalt selle võimaluse kasutamisele väga lähedal. Lihtsalt raiskasin selle ära. Seepärast see nii haiget teebki."

"Asi ei ole ainult halvas õnnes. Viskasin ise järjekordse võimaluse minema. See teeb haiget. See on midagi, mille kallal ma tahan mentaalselt töötada, kui ma olen saanud puhata ja järele mõelda, mida ma sel aastal saavutasin," lisas kreeklanna.