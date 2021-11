DELFI MEHHIKOS | Elu suurimasse finaali pääsenud Kontaveit: üritasin mõelda, et kui see on mu viimane mäng siin, siis ma naudin seda täiega

"Üritasin mõelda, et kui see on mu viimane mäng, siis ma naudin seda täiega - siin olemist ja seda publiku - ja annan endast kõik. See oli see, mis mängu minu jaoks ümber pööras," rääkis Kontaveit Eesti ajakirjanikele pärast 6:1, 3:6, 6:3 võitmist.

Teise seti kaotus tõmbas Kontaveidil kulmu pisut kortsu. Mis ta endale kolmandale setile vastu minnes ütles? "Maria hakkas teises setis efektiivsemalt servima. Ma ei saanud piisavalt palju tõrjeid mängu. Mäng hakkas tema poole veerema - sellepärast mul ka kulm kortsu läks. Isegi kui ma otsustavas setis murdega taha jäin, oli tähtis mõelda mitte tulemuse, vaid protsessi ja mängu enda peale."

Kui alagrupi viimases matšis Garbine Muguruzale kaotades oli Kontaveit Mehhiko õhtuste oludega raskustes, siis täna tundis ta, et kontrollib palju paremini. "Tundsin palli reketi peal palju paremini. Muguruza vastu läks pall lihtsalt lendu, täna oli kontroll suurem. Nendes tingimustes ongi ideaalset kontrolli raske leida, aga kindlasti oli mul palju parem kontroll löökide üle kui tolles kaotatud mängus," sõnas Kontaveit.

Homsest finaalist rääkides ütles Anett: "Tähtis on mitte teha nii palju lihtvigu [kui viimases mängus Muguruza vastu]. See on minu elu suurim finaal. Mul pole midagi kaotada. Sain siia peale üle noatera, viimasena. Mul on nii hea meel siin mängida. Lähen seda finaali täiega nautima. Tuleb, mis tuleb!"

Kontaveit on arvestanud, et finaalile elab ilmselt kaasa täismaja publik, kellest 99% karjub hispaanlanna poolt. "Nägin siin mõnda Eesti fänni ka. Aga mängisin ka paar päeva tagasi Muguruza vastu. See on asi, millega peab arvestama. Täna oli ju ka rahvas suures osas Maria poolt," rääkis Kontaveit.

Finaalmatš algab ööl vastu neljapäeva Eesti aja järgi kell 1.