DELFI PRAHAS | Karol Mets kiitis Thomas Häberli tööd, peatreener kritiseeris kohtunikke

Eesti koondise jaoks oli see tänavuse aasta viimaseks kohtumiseks. Sellega lõppes Eesti jaoks ka 2022. aasta MM-valiksari, kus saadi E-alagrupis Belgia, Walesi ja Tšehhi järel ning Valgevene ees neljas koht. Metsa sõnul on Eesti vaatamata viimastele kaotustele õigel teel. "Nii võib öelda küll. Meil on väljakul väga hästi rollid paigas," rääkis keskkaitsja Karol Mets. "Mängijad teavad oma ülesandeid ja energia on meeskonnas on väga oluline. Mina usaldan seda protsessi väga. Tunen, et me ei jää Walesi ja Tšehhi sugustest tiimidest palju maha. Kui saame koos edasi töötada ja nõrku külgi arendada, siis loodan, et suudame tulevikus neile kandadele astuda."