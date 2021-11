DELFI MEHHIKOS | Muguruzal puudub finaalivastase osas eelistus: Sakkari ja Kontaveit mängivad mõlemad hästi

"Mul pole vahet. Mõlemad on agressiivsed. Mõlemad mängivad hästi. Sakkari sai eile [Sabalenka üle] suure võidu ja Kontaveidil on selja taga see uskumatu seeria. Tuleb raske finaal. Olen võitnud ja kaotanud neile mõlemale. Keskendun oma asjadele, mitte nii väga teistele," rääkis Muguruza peale kaasmaalase Paula Badosa 6:3, 6:3 alistamist.

"Olen oma esitusega väga rahul. Arvan, et see oli parim matš, mis ma siin Guadalajaras olen mänginud. Olen uhke ka Paula üle, kes alustas aastat edetabelis päris kaugelt (70. kohalt - toim) ning on nüüd esikümne mängija. Ta on ühe hea puhkuse ära teeninud."

Muguruza tunnistas, et on alates viimasest alagrupimatšist, milles ta võitis Kontaveiti, oma servi paremini jooksma saanud. "Leidsin servi, mis siin, Guadalajaras töötab. Kõik on läinud paremaks. Serv on kõrgmäestikutingimuste tõttu keerukam löök. Leian, et mu mäng, löögid, serv, liikumine, kõik paraneb mäng-mängult."

Sakkari ja Kontaveidi matš algab Eesti aja järgi kell 3.30 ning on otsepildis nähtav Delfi TV-s.