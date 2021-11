Kalev/Cramo alagrupikaaslane vallandas peatreeneri

Bursa Tofas on Meistrite liiga F-alagrupis kolme võidu ja ühe kaotusega liider - ainus kaotus saadi koduväljakul just Kalevilt -, aga vallandamise põhjus oli kesine vorm Türgi liigas.

Kõrgete eesmärkidega Bursa on Türgi kõrgliigas võitnud kaheksast kohtumisest neli ja see võistkonna omanikke ei rahuldanud. Viimased kolm matši on Bursa kaotanud.