Rakvere ja Valga kaudu Venemaa koondisesse jõudnud korvpallur: keegi ei usu mind, aga Eestis mängimine oli suurepärane kogemus

"Kui mu toonane agent ütles, et on võimalus Eestis mängida, olin peaaegu kohe nõus. Arvan, et mida varem välismaal kätt proovida, seda parem," ütles tänavu Moskva CSKA duubelvõistkonda esindav Gafurov.

"Eestis ja Lätis mängimine oli suurepärane kogemus, kuigi keegi ei usu seda. Paljud inimesed ütlevad mulle siiamaani, et see oli raisatud aasta. Ma ei saa aru, miks nad niimoodi mõtlevad. See liiga on päris tugev. Pealegi oli Valga-Valka tiim koostatud nii, et noored mängijad saaksid kogemust. Sain kogeda, kuidas on meeste vahel mängida. Pärast seda tundsin ennast kindlamalt ja sain aru, et profikorvpall pole midagi erilist," lisas ta.