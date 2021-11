Selgusid Eesti ja Tšehhi koondiste koosseisud, Kuusk naaseb väljakule

Mängu õigusemõistjad tulevad Iisraelist. Kohtunikebrigaadi eesotsas on peakohtunik Orel Grinfeld, kes on FIFA kategooria kohtunik olnud alates 2012. aastast. Abikohtunikeks on Roy Hassan ja Idan Yarkoni, mängu neljas kohtunik on Gal Leibovitz. Videkohtunikuna on ametis Roi Reinshreiber, teda assisteerib Ziv Adler.