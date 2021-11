Voolaidi töö jätkamine, muutused meeskonnas ja Vassiljevi roll ehk Koondise esimene aasta Thomas Häberli käe all

Šveitslane Thomas Häberli (47) nimetati eestlaste uueks peatreeneriks tänavu 5. jaanuaril. Nüüdseks on koondise tänavused mängud peetud, kokku tuli neid aasta peale 14. Mis on Häberli ajastu esimesel aastal koondisega muutunud ja mis on jäänud näppude vahele?