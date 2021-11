Kalev/Cramo peatreener Štelmahers palus fännidelt vabandust

"Ma tahaksin vabandada kogu meeskonna nimel meie fännide ees, selle eest, mida me viimasel ajal väljakul näidanud oleme," rääkis Štelmahers eilsel pressikonveretsil. Juhendaja vabanduse avaldas sõna-sõnalt ka Kalev/Cramo Facebooki leht.

"Aitäh kõikidele toetajatele, kes usuvad meisse ning käivad meie mängudel. Me väga hindame Teid, kuid me peame palju paremini mängima, et väärida Teie toetust ja austust," lisas lätlasest treener.