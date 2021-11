November kui meestekuu | Kolm Eesti võrkpallurit räägivad oma loo seoses vaimse tervisega

Ent nagu võrkpallisõbrad teavad, polnud Pärnust pärit sportlase karjääri algus sugugi nii roosiline. Nagu ta ise on hiljem öelnud: poleks sport teda nii kõvasti tõmmanud, võinuks ta praegu halvima stsenaariumi korral isegi vangis olla. "Vaimne tervis on väga oluline," teab Raadik olnule tagasi vaadates. "Olin üks nendest noortest, kes ei osanud sellele varem tähelepanu pöörata. Kui olin noor, naersin kõik psühholoogid välja ja arvasin, et minul küll sellist abi kunagi vaja pole. See on Nõukogude ajast pärit mentaliteet, kus võitjatel ei tohtinud pealtnäha olla ühtegi nõrkust. Tänaseks on maailm arenenud nii kaugele, et osatakse lisaks füüsilisele poolele arendada ka sportlaste vaimset külge. See on kohati isegi üks osa treeningust."