Tenniseekspert ennustab Kontaveiti võitu: Sakkari oli Sabalenka vastu kohutav

Connelli arvates näitas Sakkari viimases alagrupimängus kehva tennist ning samaväärse esituse korral pole kreeklannal Kontaveiti vastu mingit lootust.

"Sakkari suutis raske lahingu Aryna Sabalenkaga võita, et kindlustada endale koht poolfinaalis. Sakkari saavutas ligi kolm tundi kestnud kohtumises 7 : 6 (1), 6 : 7 (6), 6 : 3 võidu. See kohtumine oli täis sundimata vigu (Sabalenka 56, Sakkari 36) ja topeltvigu (Sabalenka 19, Sakkari 8) ning oli ilmselt üks madalaima kvaliteediga matše, mida on esikümnesse kuuluvate mängijate vahel nähtud," kirjutas Connell Kontaveiti ja Sakkari mängu eelloos.

"Võidu võttis Sakkari, kes näitas oma kaubamärgiks olevat suurepärast võitlusvaimu, mis on ta nüüdseks viinud 2021. aastal kaheksasse poolfinaali. Siiski pole Sakkari tänavu veel tiitlit võitnud. On selge, et tal on turniiride hilisemas faasis probleeme olnud."

Eestlanna on Conneli sõnul seevastu end tõestanud hooaja teises pooles just tähtsates matšides.

"Kontaveit saabus Guadalajarasse suurepärases vormis, olles võitnud tiitlid Moskvas ja Cluj-Napocas, et kindlustada viimane koht finaalturniirile. Eestlanna jätkas WTA finaalturniiri debüüdil oma võidukäiku, saavutades järjestikused võidud Barbora Krejcikova ja Karolina Pliškova üle. 25-aastase mängija 12-mänguline võiduseeria lõppes, kui ta kaotas viimases alagrupimängus Garbine Muguruzale. Tuleb märkida, et Kontaveitil polnud Muguruzaga matši vaja võita, tema edasipääs poolfinaali oli juba kindel," rõhutab tenniseekspert.