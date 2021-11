OTSEBLOGI | Eesti jalgpallikoondis jäi võõrsil Tšehhi vastu kaotusseisu

Tšehhi ja Eesti kohtusid ka märtsis, toona jäi Eesti koroonareeglite tõttu Poolas Lublinis toimunud kohtumises alla 2 : 6. Märtsikuisest kohtumisest jäi teatavasti mitu põhimängijat eemale koondises lahvatanud koroonakaose tõttu. Ka peatreener Thomas Häberli pidi toonast mängu jälgima Tallinnas hotelli televiisori vahendusel. „See mäng oli täiesti teistsugune. Hea on nüüd olla põhikoosseisuga siin kohal,” ütles ta. „Tegelikult ei olnud see meie jaoks ka kodumäng. See õhtu polnud Eesti jaoks eriti hea.”

Häberli loodab esimesele aasta Eesti koondise eesotsas lõpetada edukalt, kuid midagi lihtsat täna õhtul oodata pole. „Oleks tore, kui lõpetaksime aasta punktidega. Teame, et ees on keeruline kohtumine, aga oleme optimistlikud. Oleme palju arenenud ja viimane mäng näitab, kui head praegu oleme,” sõnas Häberli.

Võrreldes laupäevase 1 : 3 Belgiale kaotatud mänguga on koosseisus oodata mõningaid muudatusi, kuid täpsemalt peatreener kaarte ei avanud. „Kõik on valmis mängima, aga teeme ka vangerdusi, et värskeid jalgu sisse tuua. Samal ajal teame oma mängijate piire ega tahaks liiga palju muuta,” tõdes ta.

Eestil pole peale au enam MM-i valiksarja E-alagrupis millegi peale mängida. Sinisärgid on tabelis nelja punktiga neljandal kohal ning neil pole võimalik enam ei tõusta ega langeda.

Põnevam seis on aga Tšehhil, kes on 11 silmaga kolmas. Neil on küll tänu UEFA Rahvuste Liiga edukale hooajal koht MM-i play-offis tagatud, kuid neil on võimalus kerkida tabelis teiseks, mis annaks märtsikuiste play-off mängude loosimisel ka asetuse. Teiseks tõusmiseks tuleb neil aga Eestit võita ja loota, et Wales kaotab Belgiale. Seejärel vaadatakse väravate vahet, mis on Tšehhil +3 ja Walesil +5.

Valiksari on ainsana lõppenud Valgevene jaoks, kes pidas viimase kohtumise möödunud laupäeval, kaotades 1:5 Walesile. Valgevenelased jäid grupis kolme punktiga viimaseks.