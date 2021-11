Elfyn Evans: õlekõrs on muidugi üsna õhuke, kuid me võitleme kindlasti lõpuni

Evans on rõõmus, et Ogier pole tiitlivõitu juba enne Monza etappi kindlustanud.

"Hooaja keskpaiga etapid olid minu jaoks rasked, aga viimased rallid on jälle paremini läinud. Eesmärk on sõita võimalikult hästi ja vaadata, mida see lõpuks annab," sõnas Evans.

"Suurepärane, et saame viimasel rallil veel meistritiitli eest võidelda. Õlekõrs on muidugi üsna õhuke, kuid me võitleme kindlasti lõpuni," lisas Toyota sõitja.

Kui eelmisel aastal olid Monza võistlusel karmid ilmastikuolud, siis hetkel näitavad ilmaprognoosid tunduvalt paremat ja kuivemat ilma.

"Mäeahelikel on mõnus sõita, kuid kiiruskatsed rajal on nii vaheldusrikkad, et hea rütmiga sõita pole lihtne. Eelmise aasta põhjal on meil siiski päris hea ülevaade, mis meid ees ootab," mõtiskles Evans.

Monza ralli algab sel reedel.