AMETLIK | Alfa Romeo F1 meeskond palkas Jüri Vipsi konkurendi

"Unistasin juba noorest peale, et suudan spordialal, mille vastu olen nii kirglik, ronida võimalikult kõrgele ja nüüd on see unistus täitunud. Olen valmis tohutuks väljakutseks, mida F1-ga liitumine kaasa toob. Mul on väga hea meel hakata sõitma maailma tipptegija Valtteri Bottase tiimikaaslasena," kommenteeris Zhou.