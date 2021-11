Sõnakas tennisetäht ootab Australian Openi tühistamist

"Ma ei usu, et Australian Open peaks toimuma. Juba Melbourne'i inimeste jaoks peaks vastava sõnumi saatma," ütles Kyrgios.

"Kui kaua (Melbourne) lukus oli? 275 päeva või midagi sellist?" meenutas austraallane, kui raskelt on koroonaviirus Melbourne`i räsinud.

Ühtlasi avaldas Kyrgios toetust sporditähtedele Novak Djokovicile ja Kyrie Irvingile, kes mõlemad on koroonaviiruse vastu vaktsineerimata.

"Ma olen topeltvakseeritud, kuid ma lihtsalt ei pea õigeks kedagi - pealegi sportlast - sundida (ja öelda), et te ei saa siia tulla mängima, sest te pole vaktsineeritud," ütles Kyrgios.

Selle avalduse eest sai Kyrgios kõvasti kriitikat, mis sundis teda oma mõtteid täpsustama. Ta teatas päev hiljem: "Ma arvan, et ei ole moraalselt õige võtta meie riiki vastu vaktsineerimata mängijaid välismaalt ja lasta neil Melbourne'is Austraalia lahtistel mängida. Ja mis puudutab selle turniiri tühistamist, siis see oli lause, mis oli öeldud Melbourne'i inimeste tõttu, kes on pidanud põrgust läbi käima ja oma vabadustest loobuma."