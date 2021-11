TÄNA DELFI TV-s | WTA finaalturniiri esimese finalisti selgitavad hispaanlannad

Badosa tunnistas, et on Muguruzale alati alt üles vaadanud ja teda imetlenud. "Garbinele on see juba viies või kuues kord WTA finaalturniiril mängida. Minule oli pelgalt siia jõudmine unistuse täitumine, seega võite ette kujutada, mis tundega ma poolfinaalile vastu lähen," sõnas Badosa.

"Nagu ma ka turniiri alguses ütlesin, siis on ta mängija, keda ma olen alati imetlenud. Ta on imeline. Ta on inspireerinud nii paljusid hispaanlaseid. Loodan, et saan kunagi kellelegi teha sama, mida tema on teinud mulle. Tuleb kindlasti väga raske mäng," lisas 24-aastane Badosa.