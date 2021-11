Mancini süüdistas Itaalia ründajaid: oleme oma hädades ise süüdi

Itaalia peatreener Roberto Mancini ütles, et ebaõnnestumise põhjuseks on hambutu ründemäng.

"Nüüd on seis selline nagu ta on. Oleme olnud väravate löömisega hädas, kuigi kontrollime kogu aeg mänge... Kahju, sest see grupp mängijaid oleks pidanud edasipääsu tagama juba enne seda mängu," sõnas Mancini RAI-le.