Peep Pahvi nädala viisik | Rakvere poolt Viimsile tehtud kingitus ja koolipoisi uljas vise

Peep Pahvi Eesti korvpalli nädala viisik on selline:

Korvpalliringkondades on avaldatud imestust, miks Rakvere Tarvas ei hoidnud Harrist endale. Mullu tegi ta selle meeskonna särgis väga hea hooaja ning olnuks nende jaoks kindel valik. Paraku otsiti paaniliselt uusi leegionäre ja nende valikul lõigati korduvalt näppu. Harris oli aga vaba ja otsis kohta, kus saaks korvpalli mängida. Viimsi napsas lõpuks tagasihoidliku palgasooviga ameeriklase endale.

Tänutäheks panustab Harris aga Viimsi klubi edusse ilusaid mänge. Näiteks Tarva enda vastu kogus ta 17 punkti, 5 lauda, 5 söötu ja 3 vaheltlõiget. Selline mees kuluks ära ükskõik millisesse Eesti meistriliiga meeskonda, tema näitajad on tänavu stabiilselt head. Kuid Harris teenib oma tegutsemisega Viimsit - selle hooaja komeeti.

Kaarel Välb (Rapla Avis Utilitas)

Põikame korraks ka superkarika juurde. 17-aastane Välb on olude sunnil saanud Raplas ootamatult palju mänguaega. Mõistagi on kleenukesel poisil meeste mängus raske, kuid erakordselt hea karastuse saab ta sellest sügisest kindlasti.

Seda, et enesekindlust jagub, tõestas Välb karikavõistluste veerandfinaalis Kalev/Cramo vastu. Rapla oli kahepunktilises kaotuseisus ja sai õiguse viimaseks rünnakuks. Pall anti noore tagamängija kätte ning korraks tekkis juba tunne, et ta ei suuda korvi ründamiseks leida ühtegi käiku. Aga leidis! Viimasel hetkel saatis ta kaheksa meetri pealt teele kolmepunktiviske, mis tabas. Välbi ainsad punktid selles mängus ja emotsionaalselt väärt võit taskus.

Karl-Johan Lips (Viimsi Sportland)

Viimsi üheks tugitalaks olev Lips on tänavu taas tõestanud, et vähemalt koduse meistriliiga tasemel on ta väga kasulik mängumees. Viimastes mängudes jõuab ta platsil teha kõike: visata punkte - seejuures täitsa normaalse tabavusega -, võtta lauapalle ja jagada kaaslastele tulemuslike sööte. Viimases mängus Rakvere Tarvaga olid tema näitajad 16 punkti, 9 lauda, 8 söötu ja 3 vaheltlõiget. Tõsi, ta patustas ka nelja pallikaotusega, kuid vaatamata sellele oli tema kasulikkuse tegur 31.