DELFI MEHHIKOS | Maria Sakkari: Anett on näidanud uskumatuid tulemusi ja väärib siin olemist

Sakkari alistas turniiri seni kõige pikemas matšis (2 tundi, 50 minutit) maailma teise reketi Arina Sabalenka 7:6 (1), 6:7 (6), 6:3. Kontaveidi, oma hea sõbrannaga, kohtub ta tänavu juba neljandat ja kokku 12. korda. Omavaheliste matšide seis on 6:5 kreeklanna kasuks, sel aastal 2:1.

Kontaveidil oli täna mänguvaba päev. Viimases alagrupimängus kaotas eestlanna pühapäeval Garbine Muguruzale 4:6, 4:6.

"Vahel lihtsalt ei lähe asjad sinu kasuks, mis puhkepäevi puudutab. Ma teadsin, et mul saab täna olema väga raske mäng ja mul pole nii palju aega puhata. Usun, et mu fitnessi tase on tuuri peal üks parimaid - mitte sugugi ülbelt -, aga see on üks mu tugevusi. Teen endast parima, et taastuda. Kui Anett on homme parem, siis on ta liiga hea. Aga ma üritan taastuda ja kasutada ära kõiki neid häid asju, mis ma täna väljakul kogesin," rääkis Sakkari pressikonverentsil.

Sõpruse kohta Kontaveidiga ütles Sakkari, et nad on juba harjunud väljakul head suhted kõrvale jätma ja mängule keskenduma. "Pärast 11 omavahelist kohtumist oleme harjunud seda sõprust jagama väljakust väljaspool ning keskenduma vaid sellele, mida peame tegema," ütles Sakkari.

"Ilmselgelt on meie seis väga tasavägine. Tal on on olnud uskumatuid tulemusi ning ta tõesti väärib seda. Ütlesin talle juba Moskvas, et näeme siin. Mul on väga hea meel, et ta siin on, sest ta on väga kena inimene ja on selle ära teeninud."

"Aga kõik taandub ilmselgelt sellele, kes homme paremini mängib. Ma kavatsen võidelda ja teha kõik, mis ma saan, et finaali jõuda. Tahan tõesti homset matši nautida, sest see atmosfäär siin on lihtsalt ebareaalne," lisas Sakkari.

Mängust Sabalenkaga rääkides ütles Sakkari: "See oli mõlemalt poolt Ameerika mäed. Kord olin mina murdega peal, siis jälle tema. Luges see, kumb oma võimalusi paremini ära kasutab. Mängisin lõpus kogu südamest ja võitlesin hästi. Nii ma asjad ümber pöörata suutsingi."