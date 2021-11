Adamo andis lubaduse: me ei hakka Monzas mingeid mänge mängima

Kui Hyundai sõitjad Thierry Neuville, Dani Sordo, Teemu Suninen ja miks mitte ka Oliver Solberg peaks suutma kõrgesse mängu sekkuda, võib tiitliheitlus põnevaks kujuneda. Adamo kinnitas aga DirtFishile, et neil mingit agendat ei ole.



"Oleme kohal, et oma rallit teha," ütles Adamo. "Me ei kavatse seda mängu mängida, et aidata seda sõitjat või teist. Ei. Me läheme Monzasse rallit võitma, see on põhjus, miks me seda sporti teeme. See on meie töö."