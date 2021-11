DELFI FOTOD | Mehhiko tennisepublik - veidi metsik, aga tohutu väärtusega, kui ta on sinu poolt

Kuigi Mehhiko parim naismängija Renata Zarazua paikneb maailma edetabelis alles 127. kohal ning endise maailma esireketi Rafael Osuna Herrera vägitegudest on möödas juba neli kümnendit, on Gudalajara publik suutnud oma tenniseteadlikkusega kõiki hämmastama panna. Kui mängijad väljakul riietusruumi liiguvad, karjutakse juba kilomeetri kauguselt tema nime ning tennisekeskuse territooriumil ei saa end rahulikult tunda ka minevikustaarid Martina Navratilova ja Chris Evert. Igal sammul saadavad neid autogrammikütid ning selfie-nõudlejad.

Mängude ajal on pukikohtunikel tükk tegemist, et end üles kütnud rahvamasse ohjeldada ja enne mängija servi vaikus majja lüüa. Ikka ja jälle kipub keegi tribüüni ülemistelt korruselt veel palli põrgatamise ajalgi vaimukusi hüüdma või oma soosikut ergutama.

"Toetus on olnud imeline. Tunnen end siin väga teretulnuna. Oli põnev mängida täismaja publiku ees. Olles nii pikalt ilma publikuta mänginud, oleme me väga tänulikud, kui tribüünilt su nime hüütakse. See annab spordile nii palju juurde," kiitis Kontaveit peale Muguruzale kaotamist kohalikke fänne.