DELFI PRAHAS | Premier League'i nimekas mängumees Eestile löödud kübaratrikist: loomulikult tahaksin seda homme korrata

Tšehhi pidas möödunud neljapäeval sõprusmängu Kuveiti vastu, võites kohtumise koguni 7:0. Tšehhide kapten, igapäevaselt Premier League'is West Ham Unitedis mängiv Tomaš Soucek sõnas, et Kuveitiga mängult Eestile ümber häälestamine pole keeruline. "Kuveiti vastu oli hea mäng ja Eesti mängib nendega sarnaselt. Oleme homseks valmis, ehkki Eesti on kindlasti tugevam vastane," rääkis ta.

Tänavune aasta on Tšehhi jaoks olnud eriline, kui homne mäng on koondisele juba 17nes sel aastal. Soucek, kes koos kaaslastega jõudis suvisel EM-il veerandfinaali, tunnistas, et vaatab aastale väga positiivselt tagasi. "Üks mäng on veel, aga sellest aastast on ainult positiivsed mälestused. Olime EM-il kaheksa parema seas, MM-i valikturniiril oleme jõudnud play-offi. Mul on hea meel, et tiim töötab koos edukalt ning kavatseme seda jätkata."

Kusjuures tänavune koondiseaasta algab ja lõppeb Tšehhi jaoks mänguga Eesti vastu. 24. märtsil võtsid tšehhid Souceki kübaratriki toel 6:2 võidu. "Eesti vastu lõin koondisekarjääri esimese kübaratriki. Loomulikult tahaks seda korrata, aga see pole minu jaoks eraldi ülesanne," rääkis poolkaitsja. "Tahan liidrina kaaslaseid edasi suruda. Kui saan värava või resultatiivse söödu kirja, siis see aitab kaasa, aga see pole minu ainus ülesanne."

Tšehhidel on sõltumata homsest tulemusest koht 2022. aasta MM-i play-offis olemas. Seda tänu Rahvuste Liigale, kus B-divisjonis võideti oma alagrupp. Siiski on tšehhidel võimalus kerkida homme E-alagrupis Belgia järel teiseks, mis tagaks play-offi loosimises ka asetuse. Selleks tuleb neil aga võita Eestit ja loota, et Wales kaotab Belgiale. Seejärel hakatakse vaatama väravavahet, mis on Tšehhil praegu +3 ja Walesil +5. "Mul on loomulikult väga hea meel, et oleme taas play-offis," sõnas Soucek. "Tahame võita Eestit ja teha hea esituse."