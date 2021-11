Muguruza võttis Kontaveitil hoo maha, aga katki pole peale võiduseeria miski

„Selle mängu võib lihtsalt kokku võtta sellega, et ma tegin lihtsalt liiga palju lihtvigu. Ma ei tundnud palli üldse. Üritasin leida erinevaid lahendusi, kuidas palli väljakusse saada, ja lihtsalt mitte ükski asi ei toiminud täna,” ahastas Kontaveit WTA aastalõputurniiril Guadalajaras pärast kolmanda alagrupimängu 4 : 6, 4 : 6 kaotamist hispaanlanna Garbiñe Muguruzale.

Tenniseekspert Kallus pidas võimalikuks, et kaotus teeb Kontaveitile isegi head. „Kogu aeg on aetud seda juttu, et ta on võitmatu. Plíšková vastu näitaski ta absurdset tennist. Võib-olla tänane mäng tõi ta maa peale tagasi ning oli isegi enne poolfinaali hea,” arvas ta.