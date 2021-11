Kuidas määrata treeningute maht ja intensiivsus jõutreeningutel?

Kelner ütleb, et et sama kehtib ka harrastussportlasete puhul, vähemasti mingil perioodil aastas oleks vajalik ka harrastajatel jõuharjutusi teha. Oluline on enda jaoks läbi mõelda, püstitada eesmärk ning anda sellele ka ajaline määratlus. Kui alles alustada treeningutega, siis on optimaalne, kui treenida algul 2-3 korda nädalas ning nädala treeningmaht oleks 2-3 tundi. Samas siit alates on oluline treeningmahtu järk-järgult tõsta. Treeningmahu tõus on aluseks üldisele koormuse tõusule, mis on eelduseks harrastaja organismis positiivse arengu tekitamisel. Pidevalt sarnast mahtu kasutades organism kohaneb sellega ning algselt treenivana mõjunud koormus kaotab oma mõju ning muutub kasutuks. Algul, kui oma tasemele optimaalne koormus on saavutatud, aga üldised mahud on veel suhteliselt väikesed, peetakse rusikareegliks treeningmahu tõusu kuni 10% aastas. Hiljem ei tohiks treeningmahu tõus ületada 5% aastas.

Lisaks treeningmahule tuleks silmas pidada ka treeningute intensiivsust. Intensiivsus iseloomustab treeningul sooritatud pingutuse astet. Maksimaalse, lühikese pingutuse juures on intensiivsus 100%, samas kui ühtlasel kestvusjooksul on intensiivsus suhteliselt madal, kõigest 55-65%. Kõige levinumateks intensiivsuse parameetriteks on südame löögisagedus, kiirus ja tempo. Treeningu mahu ja intensiivsuse omavahelisel kombineerimisel tuleb silmas pidada, et reeglina on suure mahuga harjutades treeningute intensiivsus madal, seevastu treeningmahu alanedes intensiivsus tõuseb.

Tallinna Ülikooli õppejõud ja personaaltreener Siim Kelner mõtestab lahti treeningute mahu ja intensiivsuse jõutreeningutes oma 16.11 veebiloengus „Treeningute maht ja intensiivsuse määratlemine jõutreeningutel“.