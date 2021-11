Jasmiin Üpraus võitis esmakordselt MM-etapi, teenis MM-hõbeda ja sai MM-hooaja kokkuvõttes pronksi

Ainsa eestlasena MM-sarjas SKI Ladies GP1 klassis võistlevale Jasmiin Üprausile ei olnud see hea uudis. MM-sarja esimesel etapil Sardiinias tuli Üprausil esimene sõit tehnilistel põhjustel katkestada ja see andis konkurentidele punktidega korraliku edu. Nelja etapiga oleks olnud võimalik kaotatud punktid tasa teha, kuid kahe etapi jooksul oli see peaaegu võimatu.