Kristian Kullamäe koduklubi peatreener vallandati

51-aastase horvaadi käe all ei ole Burgos sel aastal oma mängu kõige paremini käima saanud ning Hispaania kõrgliigas hoitakse kolme võidu ja seitsme kaotusega 14. positsiooni. Meistrite liigas on Burgos kolmest mängust teeninud kaks võitu.

Kullamäe ei ole Tabaki käe all eriti mänguaega saanud. Meistrite liigas ei ole eestlane üldse väljakule pääsenud ning Hispaania liigas on Kullamäe väljakul käinud kolmes matšis. Kullamäe keskmiseks mänguajaks on olnud 12,0 minutit ning selle ajaga on tema arvele jäänud keskmiselt 3,3 punkti ja 2,0 resultatiivset söötu.