TÄNA ÖÖSEL DELFI TV-s | Kas Kontaveiti vastaseks tuleb Sabalenka või Sakkari?

Sabalenka ja Sakkari on mõlemad kaotanud Paula Badosale, kuid alistanud Iga Swiateki. Seega selgitavad Sabalenka ja Sakkari teise edasipääseja ja naise, kes läheb poolfinaalis vastamisi Anett Kontaveitiga (WTA 8.).

Sabalenka ja Sakkari on seni kohtunud viiel korral ning neljal juhul on peale jäänud Sabalenka. Sakkari võitis esimese omavahelise vastasseisu, kui 2019. aastal Cincinnatis jäi ta peale 6 : 7 (4), 6 : 4, 6 : 4. Seejärel on Sabalenka võitnud neljal korral järjest ja seejuures kolmel juhul kahes setis. Viimati mängiti tänavu Abu Dhabis, kus valgevenelanna võitis 6 : 3, 6 : 2.