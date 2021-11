DELFI FOTOD JA TIPPHETKED | Milline mäng! Sakkari alistas aastalõputurniiril maratonlahingus Sabalenka ning kohtub poolfinaalis Kontaveitiga

"See atmosfäär teeb võidu veel erilisemaks. See oli mu esimene õhtune matš. Teadsin, et see on ebareaalne. See on minu esimene suur võit Mehhikos, mida ma kunagi ei unusta. Kogu atmosfäär ja energia tuletavad mulle kodu meelde. Suur aitäh teile!" tänas Sakkari väljakul antud intervjuus Guadalajara täismaja publikut, kes lõid staadionil väga tulise õhkkonna.