Rait Ratasepp jõudis märgilise tähiseni ja tegi seda rekordiliselt kiiresti

Kui Chorgnonil kulus 2015. aastal selle distantsi läbimiseks 533 tundi ja 41 minutit, siis Ratasepp suutis seda aga 451 tunni, ühe minuti ja kuue sekundiga.

Lisaks püstitas Ratasepp eile nii käimasoleva kui ka kõigi varasemate katsumuste kiireima aja. Ultramees läbis eilse trialtoni 10:28.07-ga. Maratoni läbis ta seejuures 3:05.53-ga.

„Vaimses mõttes oli see mulle väga oluline päev, kuna varasemalt olin ma järjest teinud 40 triatloni. Nüüd on see stress ka maas. Eilne aeg tuli lihtsalt emotsiooni pealt. Nüüd saan endale öelda, et katsumus on igal juhul õnnestunud. Olen läinud varasemast kaugemale,” tõdes Ratasepp esmaspäeva hommikul Delfi Spordiga vesteldes.

Ratasepa sõnul on siiamaani raske uskuda, et ta tegi 41. päeval rekordilise aja. „See on täiesti uskumatu. Jooks oli täiesti müstiline,” tõdes ta. „Kui ootad pikalt mingit päeva, siis on tegelikult ikka korralik stress peal. Nüüd olen sellest pingest vaba ning võtan ühe päeva korraga. Praeguseks olen seega miinimumprogrammi ära teinud ja kindlustunne on olemas, et ette sai võetud õige katsumus.”

„41. päeva tulemus on kõige parem tõestus selle kohta, et sportimise võimet suunab ikkagi aju. Kui võtad piirid maha, siis on kõik võimalik. Omakorda näitab see, kui suur mõju on stressil ja oma peas tekitatud eesmärkidel,” lisas ta veel.

Tänasega peaks Ratasepp täitma järjekordse eesmärgi. Katsumuse alguses tõdes ta, et tema sihiks on iga päev saada aeg alla 11 tunni. See läks aga 14. päeval vett vedama. Kokkupõrge autoga tähendas, et järgmistel päevadel tuli üldse sõita varurattaga ning ajad läksid tublisti üle 11 tunni. 22. päeval sai Ratasepp taas oma õige vastusratta selga tagasi ning seejärel on kõikidel päevadel aeg olnud taas alla 11 tunni. 41 päeva keskmine aeg on praegu 11 tundi ja kaks sekundit. Seega tahab Ratasepp nüüd tänase päevaga viia keskmise aja alla 11 tunni. Seega tuleb täna saada aeg üks minut ja 23 sekundit alla 11 tunni.