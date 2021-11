VIDEO | Kas juutuuberil on häda käes? Mike Tyson näitas suurepärast vormi

Paul võitles sel aastal Floyd Mayweather juunioriga ning suutis matši lõpus püsti jääda. Nüüd on juutuuberi sihikul raskekaalu endine absoluutne tšempion.

Tyson pidas viimase profimatši 2005. aastal, kuid viimasel ajal on vanameister end korralikult vormi ajanud. Nüüd avaldatigi Tysoni treeningust video, kus on näha, et vanameistri käed on endiselt ülikiired.