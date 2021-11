DELFI VIDEO MEHHIKOST | Anett Kontaveit: olen väga pettunud, kuidas ma täna mängisin

17 äralöögi kõrval 29 lihtviga teinud (vastasel 13-20) Kontaveit rääkis peale mängu Delfile: "Selle mängu võib lihtsalt kokku võtta sellega, et ma tegin lihtaslt liiga palju lihtvigu. Ma ei tundnud palli üldse. Üritasin leida erinevaid lahendusi, kuidas palli väljakusse saada ja lihtsalt mitte ükski asi ei toiminud täna. Need olud olid tiba teistsugsued. Peab proovima trennis midagi välja mõelda. Ma eile küll harjutasin [nendes oludes], aga oli ikkagi harjumatu. Kindlasti ei ole rahul selle mänguga täna."

"Kõige tähtsam on see, et ma ise järgmine kord pallid väljakusse saaksin löödud," ei tahtnud Kontaveit pärast sellist mängu isegi mõelda, kumb vastane talle mugavam oleks.