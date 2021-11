DELFI MEHHIKOS | Pliškova on täna varjamatult Kontaveiti fänn: võtan mõne joogi ja palvetan

"Ma loodan, et ta võidab. Muidugi ma elan talle kaasa. Ma ei varjagi seda. Kuid ma ei vaata seda tribüünilt. Me lähme kuskile õhtusöögilauda. Mõned joogid tulevad võibolla kasuks. Ja palvetamine," muigas Pliškova pressikonverentsil.

"Olen uhke, et suutsin nullist uuesti alustada ja oma mängu leida. Kuigi see polnud suurepärane, tõi see mulle lõpuks võidu. Üritasin muuta mõningaid asju oma servil ja mängida lihtsalt, võibolla lüüa mõned krossid, mitte püüda hulle äralööke. Võitlesin endale kätte võimaluse, kus ma saaksin oodata, et ta mõned eksimused teeks, sest avasetis ei eksinud ta peaaegu üldse. Lõpuks ta seda muidugi tegi. Olen rahul, et mängus sees püsisin ja oma võimaluse ära ootasin."