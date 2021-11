DELFI MEHHIKOS | Üksikmängus välja langenud Krejcikova: tegin siiski imelise hooaja

"Leian, et mängisin täna hästi. Lihtsalt kahju, et kaotama pidin. On, nagu on. Ma ei kasutanud oma võimalusi ja sellepärast kaotasingi. Nii lihtne see ongi. Olen endiselt konkurentsis. Ootan väga paarismängu, kus kavatsen kõik mängu panna, et see trofee võita," kommenteeris Krejcikova pärast 6:0, 4:6, 4:6 kaotust.