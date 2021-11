DELFI VIDEO | Alar Varrak: viskasime veerandajaga kaks korvi ja võitsime. Ebareaalne!

„Neljandal veerandajal ei visanud me enam sisse. Neljanda veerandaja visketabavus oli 20-st kaks viset ja mitte ühtegi vabaviset. Viskasime ainult kaks korvi veerandaja peale ning võitsime mängu. Ebarealne! See näitab seda, et esimesed kolm veerandaega olid meie kontrolli all. Sellest piisas, et ühe punktiga võit võtta,” tõdes võidu järel TalTechi peatreener Alar Varrak.