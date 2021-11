Tenniseekspert: saab olema huvitav vaadata, kuidas edasipääsu kindlustanud Kontaveit fookuse suudab säilitada

Kohtumine Mehhikos toimub õhtuses sessioonis ning algab Eesti aja järgi esmaspäeva varahommikul kell 3.30. Võidu korral kindlustab ta oma alagrupis esikoha, kuid selleks võib piisata ka kaotusest, kui Barbora Krejcikova alistab päeva esimeses mängus (kell 22.00) Karolina Pliškova.

Kontaveidi vägevad esitused tulid jutuks ka viimases podcasti "The Tennis Podcast" episoodis, kus eestlanna võimalustel peatus pikemalt tenniseekspert Matt Roberts.

"Kontaveit on elu vormis. Tal on juba mitmeid nädalaid olnud kindel ülesanne: ta pidi jätkama võitmist, et üldse WTA finaalturniirile jõuda ning on sel teekonnal olnud pidurdamatu. Nende kahe võiduga Mehhikos on ta sellest momentumist kinni hoidnud," rääkis Roberts.

"Nüüd on tal tulemas matš, kus tulemusel polegi nii suurt tähtsust. Saab olema huvitav näha, milliseid trikke see ta vaimuga teeb ja kuidas ta fookust hoiab. Ta teab, et kui ta võidab, siis võidab ta alagrupi, aga kui kaotab, on ta igal juhul edasi pääsenud."

Tšehhi legend Martina Navratilova ennustas WTA kodulehel avaldatavas igapäevases eelvaates tänase mängu võitjaks Kontaveiti.

"Kontaveit on kuumim mängija tuuril. Garbine on kahe matšiga endale edasipääsuvõimaluse kätte mänginud. Ta peab olema õnnelik, et ta saldo on 1:1, kuid see võiks vabalt olla ka 0:2. Nad on teineteisega kohtunud neli korda ja seis on 2:2. Viimane kord oli alles Moskvas, kus Anett võitis 6:1, 6:1. Sellise tšempioni jaoks nagu Muguruza ei sobi see kohe mitte. Seega arvan, et ta noolib revanši ning võit Krejcikova vastu andis talle selleks eneseusku, aga Anetil on nii palju enesekindlust, ta võitis mõlemad oma matšid kahes setis. Arvan, et annan Anetile siin eelise, sest ta mängib lihtsalt liiga hästi," arutles Navratilova.





* Graafikus andmed enne aastalõputurniiri algust.