VIDEO | MM-rallist eemale jääv Ott Tänak käis Prantsusmaal uue hooaja autot testimas

Rallit.fi kirjutab, et Hyundai rallimeeskond testis sel nädalal Lõuna-Prantsusmaal tuleva hooaja hübriidautot ning laupäeval istus roolis ka Tänak.

Nädala alguses ja ka laupäeva hommikul testis uue hooaja ralliautot Thierry Neuville ning laupäeva pärastlõunal võttis ohjad üle Tänak.

Rallit.fi kirjutab, et Tänaku tulevikuga seoses on viimasel ajal ringi liikunud mitmeid kuulujutte, kuid seni pole ükski neist kinnitust saanud ning Hyundai teatel on eestlane tuleval hooajal kindlasti taas nende ridades stardis.