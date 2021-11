KOMMENTAAR | Peamine koondises Thomas Häberli käe all toimunud muutus paistab üha enam silma

Eesti jalgpallikoondis kaotas 2022. aasta MM-valiksarja eelviimases kohtumises Belgiale võõrsil 1 : 3. Kuigi Belgia pääses juba 11. minutil Christian Benteke väravast kohtumist juhtima, ei saanud Eestist tulnud külalised kardetud sauna.

Tõsi, Belgia domineeris praktiliselt kogu kohtumise jooksul, aga suurt lagunemist eestlastel ei toimunud ning teisel poolajal sepistasid vahetusest sekkunud Rauno Sappinen ja Erik Sorga ka auvärava, mis oli Eestile tänavuses valiksarjas kokku juba üheksas.

Arvestades, et teisipäeval ootab veel ees kohtumine Tšehhiga, on sinisärkidel võimaliks kergitada väravaarve kahekohaliseks. Millal see viimati juhtus?