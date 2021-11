TÄNA DELFI TV-s | Kahest olulisest mängijast ilma jäänud Pärnu võõrustab TalTechi

Pärnu peatreeneri Heiko Rannula sõnul on vigastused üks osa spordist, kuid edukad väljakule naasmised pärast samasugusest traumast paranemist sisendavad pigem optimismi kui teevad pessimistlikuks. "Hugole tuleb soovida kannatlikkust ja tahtejõudu. On näiteid, et taastusravile keskenduv sportlane tuleb terveks saades tugevamana areenile tagasi," vahendas tema sõnu Eesti korvpalliliidu koduleht.

"Kindlasti on veel väga palju arenemisruumi. Kas või see, et suudaksime 40 minutit mängida ühtlase tempoga ja mõõnu vältides. Igal võistkonna mängus tekib mõõnu, aga töötame selle heaks, et neid ei tuleks. Praegu, hooaja algjärgus on mehed heas kehalises seisundis, aga treenerid nuputavad, et see kestaks. Langusperioode esineb igas võistkonnas, sa ei suuda püsida üheksa kuud heas füüsilises vormis. Ühtki mängu ei saa võtta lihtsalt, kaotus võib tähendada valusat tabeliseisu muudatus," ütles ta.