DELFI MEHHIKOS | Iga Swiatek selgitas väljakul nutma puhkemist: PMS lõi mind sel päeval täiega

Avamängus kreeklannale Maria Sakkarile 2:6, 4:6 alla jäänud ja matšpalli eel vaimselt murdunud Swiatek kaotas teises mängus valgevenelannale Arina Sabalenkale 6:2, 2:6, 5:7. WTA aastalõputurniir saab poolatari jaoks esmaspäeval läbi, poolfinaali lootust tal enam pole.

Peale Sakkarile kaotamist edastati ajakirjanikele vaid poolatariga salvestatud intervjuu transkriptsioon. Pressikonverentsi neljapäeval talle ei korraldatud.

Ilma, et ükski reporter seda jutuks oleks võtnud, tahtis Swiatek vabatahtlikult selgitada, mis siis ikkagi neljapäeval juhtus.

"Ma ei taha end välja vabandada või midagi. Sellest on päris raske rääkida, sest ma tean, et seda ei tehta spordis tihti. Aga PMS lõi mind sel päeval täiega. Räägin seda väikeste tüdrukute pärast, kes ei tea, mis toimub. Ärge muretsege, see on normaalne. Kõigil on see," ütles Swiatek.

Tänasest mängust rääkides tõi Swiatek esile oma positiivsema hoiaku, kuid kahetses, et rohkemate punktide võitmine talle ka matšivõitu ei toonud.

"Ma pole õnnelik, et ma kaotasin, aga ma olen rahul, et ma sain üle mõningatest probleemidest, mis mul viimases mängus olid. Mu esitus oli kindlasti parem, mu suhtumine oli parem. Olen rahul, et ma ei kaotanud fookust, kuigi mäng oli päris pikk."

"Nägin just statistikast, et võitsin Arinast rohkem punkte, mis on päris frustreeriv. Loodetavasti puhkan korralikult välja ja pakun esmaspäeval head sõud. Eesmäek on hooaeg lõpetada hea esitusega."