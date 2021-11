DELFI VIDEO | Mehhiko toidust jalgpalli MM-ini: milline linn on Eesti tenniseajaloos tähtsa koha hõivanud Guadalajara?

Guadalajara läheb Eesti tenniselukku kui linn, kus Anett Kontaveit tegi debüüdi WTA aastalõputurniiril. Viie aasta pärast on see paik uuesti maailma spordimeedia tähelepanu keskpunktis, sest Mehhiko korraldab koos USA ja Kanadaga 2026. aasta jalgpalli MM-finaalturniiri ning üheks mängupaigaks on valitud ka Guadalajara.